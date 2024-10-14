KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ekim 2024 15:13
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası hk.

Merhabalar,

İnşaat mühendisliği mezunuyum ve p3 puanım 88.64

Düz memurluk için bazı kadrolar bilgisayar işletmenliği sertifikası istiyor bildiğiniz üzere ya da ünv. veya lise eğitimi esnasında bilgisayar dersi almış olup bunu kanıtlamak gerekiyor.

Ben üniversitenin ilk senesinde '' BİL810- İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları'' adında bir ders almıştım. Bu dersi bilgisayar sertifikası yerine saydırabiliyor muyum bir bilen varsa ve beni bilgilendirebilirse çok mutlu olurum. İyi forumlar.

Çok Yazılan Konular

P3 4001'de kaç bin sıralamaya ve puana düşer?İİBF'de atamada yaniltmayan formül buldumDHMİ Yaş sınırıP3 80.50 İşletme2024/1 açıklandı nihayetAnkara zabıtalıkKendini bilmez kpss rehberlikcileri buhran satiyor2024/1 Merkezi Atama1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

günaydın sözlük 2 Aşırı çay içmenin zararları 5 Türk kahvesi sevmek 4 Parol 4 nota oyunu 1 beşiktaş 1 Hava tam benlik 9 she is my sin 1 pazar gününün sıkıcılığı 1 Geceye not 1

Son Haberler

11 gündür haber alınamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktıKöpekle kavga eden kedinin saldırısında yaralandı2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildiTürkiye-İzlanda maçı ertelenebilirErdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz

Editörün Seçimi

2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi