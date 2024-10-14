Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası hk.

Merhabalar,

İnşaat mühendisliği mezunuyum ve p3 puanım 88.64

Düz memurluk için bazı kadrolar bilgisayar işletmenliği sertifikası istiyor bildiğiniz üzere ya da ünv. veya lise eğitimi esnasında bilgisayar dersi almış olup bunu kanıtlamak gerekiyor.

Ben üniversitenin ilk senesinde '' BİL810- İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları'' adında bir ders almıştım. Bu dersi bilgisayar sertifikası yerine saydırabiliyor muyum bir bilen varsa ve beni bilgilendirebilirse çok mutlu olurum. İyi forumlar.