Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Ekim 2024 15:40
Orman genel müdürlüğü ünvan değişikliği sınavı

Orman Genel Müdürlüğü en son 2019 yılında Ünvan Değişikliği Sınavı açmış olup, 5 sene bitti, 6. seneye girdik bu konuda hala bir açıklama duyuru yapılmamıştır. Siz Memurlar.Net ailesi ve Orman Genel Müdürlüğü personellerinden bu konuda destek bekliyorum. Teşekkür ederim.

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