Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2024 16:35
Üniversite personeli

İnönü üniversitesi büro personeli alımına basvursam sağlık bakanlığı alımında tekniker olarak tekrar atanabilir miyim sorun olur mu

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