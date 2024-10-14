KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ekim 2024 16:43
BBDK BAŞVURU

Arkadaşlar bddk?ye başvuru yaparken çalışma durumu yazıyor ben önceden 8 farklı iş yerinde çalıştım bunların hepsini yazacak mıyım? Başvuran arkadaşlar yada bilen bir arkadaş varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim.


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
14 Ekim 2024 17:02

Sigorta kaydı olan işler ise yazsan iyi olur yazmasan da bunun bir engel olacağını sanmıyorum


Kwbhiy
Aday Memur
14 Ekim 2024 17:07

Sgk kaydı olan işler o halde yazayım çok teşekkür ederim

İnşaatmaliyeci, 1 saat önce

Sigorta kaydı olan işler ise yazsan iyi olur yazmasan da bunun bir engel olacağını sanmıyorum

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