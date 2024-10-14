Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Ekim 2024 16:52
Bildiriyi Makaleye Dönüştürme Hk.

Merhaba hocalarım.

X sempozyumunda sunmuş olduğum sözlü bildiriyi tam metin kitabında değil de bir dergide yayınlatmak istiyorum. Makaleye dönüştürdüğümde özet bildirideki başlığı değiştirmem mi gerekiyor yoksa makalenin içinde sempozyumda sunulduğunu belirteceğim için başlık aynı kalabilir mi? Bunun genelgeçer bir kabulü var mıdır?

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