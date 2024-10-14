Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2024 17:15
75 GÜN ADLI PARA CEZASINDAN GÜVENLİK SORUŞTURMAM KOMİSYONA GİRECEK

Merhaba ibb iştirak şirketinde işe giricektim herşey tamamdı fakat yukarıda belirttiğim suçtan ötürü heyete çıkıcağı söylendi heyetten geçer mi ne zaman sonuçlanır başına gelen var mı ?


Kenzo123
Memur
14 Ekim 2024 18:13

Hangi suçtan para cezası. Hagb değil mi. Hagb ise suçun içeriğine göre karar veriyorlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdari mahkemeacil bir cevap lütfenHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar14 Ekim Açığa Alınan ÖğretmenlerDanıştay İdari Davalar Süresi28 Ağustos ydkİşe Gelmeyen MemurKonya BİM 75 GÜN ADLI PARA CEZASINDAN GÜVENLİK SORUŞTURMAM KOMİSYONA GİRECEK

Sözlük

Yaş tahtaya basmak 3 Serotonin nedir? 1 kredi kartı aidatı 1 Hava tam benlik 1 Başlık hortlamıyor 2 tut ki gecedir 1 kırmızı gül 1 pazar gününün sıkıcılığı 1 Erkeklerin kankalarını satmaması 4 Yiğitler çıktı meydane 1

Son Haberler

Trafikte korkunç cinayet: Kurye Sefa tornavidayla öldürüldüEskişehir'de yasa dışı silah ticareti iddiasına 4 tutuklamaEmekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldüKlozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın hastanede, annesi adliyedeDestici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!

Editörün Seçimi

2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi