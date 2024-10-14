Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 17:23
ebys

Öğretmen arkadaşlarim resmi yazılara nasil ulaşabiliriz merakla beklediğim konular var da sisteme giremiyoruz heralde

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