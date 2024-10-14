Boş Kadro Planlaması Olayı doğru mu? (4001'ler buraya)

Selamlar;

https://www.isinolsa.com/meb-memur-alimi-dolu-bos-kadrolar

Şu haberde geçen meseleyi inceledim. Resmi gazetede şurada yer alıyor:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/09/20240910-1.pdf

Şu bölümde diyor ki boş kadro verilecek mesela taşrada 1500 yeni alım diyor. Buna göre 1347 ile 1500 arası fark kadar mı yoksa 1500 kadar mı alım yapılacak?

https://hizliresim.com/nzysp1q

Eğer doğruysa burada yayınlananın resmiyete dökülmesi ihtimali var mı? Daha önceden açıklananlar doğru çıktı mı?

Geçen sene MEBin kadroları hep 4001 olduğu için bu da öyle mi olur?