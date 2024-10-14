KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ekim 2024 17:55
Boş Kadro Planlaması Olayı doğru mu? (4001'ler buraya)

Selamlar;

https://www.isinolsa.com/meb-memur-alimi-dolu-bos-kadrolar

Şu haberde geçen meseleyi inceledim. Resmi gazetede şurada yer alıyor:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/09/20240910-1.pdf

Şu bölümde diyor ki boş kadro verilecek mesela taşrada 1500 yeni alım diyor. Buna göre 1347 ile 1500 arası fark kadar mı yoksa 1500 kadar mı alım yapılacak?

https://hizliresim.com/nzysp1q

Eğer doğruysa burada yayınlananın resmiyete dökülmesi ihtimali var mı? Daha önceden açıklananlar doğru çıktı mı?

Geçen sene MEBin kadroları hep 4001 olduğu için bu da öyle mi olur?


selnnnn1
Aday Memur
14 Ekim 2024 17:55
m

otugenanatr
Aday Memur
14 Ekim 2024 18:00

Sanırım 1500 boş kadro var demekmiş bu gerçekten. Ama bu merkezi de mi olur açıktan da mı acaba? Daha önceden takip eden var mı? Nasıl işliyor Meb'de süreç bu kadar büyük kadroyu daha önce açıktan aldırlar mı, yoksa kesin merkeziye gider mi?

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