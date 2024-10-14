Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 18:59
Hamza Aydoğdu'yu istiyoruz.

Öğretmen dostu Hamza Aydoğdu yu istiyoruz. İnşallah o gelir


Kagiş
Müsteşar
14 Ekim 2024 19:06

İnşallah!


Sakaryalı540
Aday Memur
14 Ekim 2024 19:25

Geldi bile :)


metal3
Aday Memur
14 Ekim 2024 19:48
Hamza Aydoğdu candır

erolyilmaz
Aday Memur
14 Ekim 2024 20:16

çevresindekilere bakan olacağım diyormuş.

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