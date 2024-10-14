Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 19:47
Ekim maaşı

Ekim ayında 8/2den 8/3e terfi oldum. Edevletten bordroma baktım maaşımın az da olsa artması gerekirken 700tllik bi düşüş görüyorum? Sebebi nedir acaba


Fencibiri
Memur
14 Ekim 2024 19:50

Bordroda 8/3 gözüküyorum onda bir sıkıntı yok. Eylül 8/2 maaşım 41.800, ekim 8/3 maaşım 41.100


DenEimaiEgo
Şef
14 Ekim 2024 20:00

Vergi dilimine girmiş olabilirsiniz hocam.


Fencibiri
Memur
14 Ekim 2024 20:08

Hocam 700&#8378; çok fazla bir düşüş gibi geldi bana vergi dilimi o kadar düşüş yaşatır mı?

DenEimaiEgo, 52 dk. önce

Vergi dilimine girmiş olabilirsiniz hocam.


DenEimaiEgo
Şef
14 Ekim 2024 20:29

Yaratabilir hocam, maaşlarından 1.500, 2.000tl kesilenler var. Hatta daha fazlası.

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