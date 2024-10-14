Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Ekim 2024 19:51
teknisyenlik görevi

merhaba elektrık teknisyeni olarak atandım ama bilgim sıfır daha önce tecrubem olmadı sorun olur mu ne gibi işler yapıyorlar teknisyenler bilglemndirrimisniz


mehmetdmr45
Aday Memur
14 Ekim 2024 20:01

LÜTFEN BİLENLER YARDIMIC OLSUN

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