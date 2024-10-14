KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ekim 2024 20:39
Apron Memuru Ehliyet Şartı

Merhabalar,

Bu sene B sınıfı ehliyet aldım. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Apron Memurluğu için B sınıfı ehliyet yeterli mi? Yoksa ayrıca BE sınıfı ehliyet mi gerekiyor? Elimdeki B sınıfı ehliyet ile başvuru yapabilir miyim?

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