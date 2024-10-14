Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2024 22:32
Sağlık çalışanı boşanma tayini hakkında

- Eşimle boşanma aşamasındayım. Anlaşmalı boşanmış olacağız. Sorum şu : 5 yıllık memurum

- boşanma gerçekleştikten sonra ailemin bulunduğu şehire tayinim kesin mi ?

- ailem de yakın zamanda şehir değiştirdi. İkamet ettikleri süre önemli mi ?

- süreç ne kadar sürmekte ?

Şimdiden teşekkür ederim.

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