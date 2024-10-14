Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 22:55
MEB Müfettiş yardımcılığı

Arkadaşlar hepinize merhaba elektrik elektronik mühendisiyim 91,43 puanım var hali hazırda Mebdeyim büro personeliyim tavsiye eder misiniz müfettiş yardımcılığı mülakata kalabilir miyim bilmiyorum da pek bilgim yok

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