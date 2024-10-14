Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Ekim 2024 23:48
1416 sayılı kanun ile Dr. Öğretim Üyesi Atanma

1416 sayılı kanun ile yüksek lisansı yurtdışında tamamladıktan sonra üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atandım (zamanında doktora tamamlanmadan sadece yüksek lisans ile gidilebiliyordu). Doktoramı yurtiçinde tamamladım ve şu anda Dr. Öğretim üyesi atanma kriterlerini sağlamaktayım. Görevde yükseltme talebim konusunda üniversitede pozitif yaklaşılmama ihtimali var. Kanunda bu konu hakkında kesin bir hüküm belirtilmemiş. Aranızda bu durumla karşılaşan ya da bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

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