1416 sayılı kanun ile Dr. Öğretim Üyesi Atanma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
2024 Ekim Doçentlik2023 ekim donemi docentlik basvurulariDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvurularıpatent ücreti 35. madde mecburi hizmetin eş durumundan başka bir yükseköğretim kurumuna nakliVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesi
Sözlük
Son Haberler
Aldığı telefonun parasını ödemediğini sonradan hatırlayan imamın atılmasına İDDK'dan red15 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıErdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmazA Milli Takım, İzlanda'da ilk kez kazandıKadına şiddetle ilgili sözleri tepki çeken Ak Partili Meclis üyesi disipline sevk edildi
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi