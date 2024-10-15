p3 83 puanla ne olur?

Lisans sağlık mezunuyum kendi bölümümden atanmam imkansız . Bu puan ile ne yapmalıyım duz memur ,sozlesmeli ne tercih edebilirim yardımcı olur musunuz

Lisans sağlık mezunuyum kendi bölümümden atanmam imkansız . Bu puan ile ne yapmalıyım duz memur ,sozlesmeli ne tercih edebilirim yardımcı olur musunuz