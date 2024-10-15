KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ekim 2024 02:26
uzman erbaş alım

2025 yılı için jandarma uzman erbaş alımına başvuru yaptım ama bir yandan msü sınavı için son hakkım var geçen sene kazanmıştım ama gidemedim bazı sebeplerden ötürü uzman erbaş sınavına çağrılıp gitmesem veya gittim eğitim için hak kazandım gitmesem msü için sorun olur mu yardımcı olursanız sevinirim

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