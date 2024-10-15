Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ekim 2024 06:26
Evlilik izni

Resmi nikahımın olduğu hafta evlilik izni nasıl kullanabilirim.Davetiye bastırmadım.Arkadaşlar davetiyeyi göstermen lazım dedilerde size sormak istedim.Davetiye göstermek şart mı yani ben yakın akrabalarımı telefon ile çagırdım okadar davetiye bastırmadım

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