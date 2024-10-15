Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2024 08:39
İzni örneğin 09.09.2024-13.09.2024 arasında kullanıldı 13.09 cuma gününe denk geliyor, iş başı cuma

Yıllım izin örneğin 09.09.2024-13.09.2024 arasında kullanıldı 13.09 cuma gününe denk geliyor, iş başı cuma mı p.tesi mi yapılır ?


E.Kayı Han
Editor
15 Ekim 2024 08:44

Arkadaşım sen 13 eylül de işe geldin mi gelmedin mi? onu söyle bize?


sorusoranlar
Aday Memur
15 Ekim 2024 08:54

Henüz almadım herhangi bir izin almayı planlıyorum bitiş günü cuma yaparsam ne zaman iş bası yaparım


sorusoranlar
Aday Memur
15 Ekim 2024 08:56

Demek istediğim 13 eylül de izine dahil mi değil mi


E.Kayı Han
Editor
15 Ekim 2024 09:02

Dilekçe yazarken dersin ki 9.9. - 13.9 arasında 5 gün dersin yada 9.9. - 13.9 arası (13.9 dahil dersin) İşte o zaman cuma da izine dahil olur.


sorusoranlar
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:04

Sistem üzerinden alınıyor o yüzden sormak istedim aslında, teşekkür ederim.


Burak Eker67
Daire Başkanı
15 Ekim 2024 09:21

cumayı dahil edeceksen 4 gün, etmeyeceksen 5 gün işte. ama mesela 10 gün izin mi aldın. bu sefer cumartesi pazar günleri de dahil oluyor bunun da farkındasındır umarım


Burak Eker67
Daire Başkanı
15 Ekim 2024 09:22

pardon tam tersi olacaktı edeceksen 5 gün etmeyeckesen 4 gün


sorusoranlar
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:22

Farkındayım, teşekkür ederim


asadaf1993
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:24

Sistemden 09.09.2024 - 13.09.2024 şeklinde işaretleyip talepte bulunursanız 5 günlük izin almış olursunuz. Siz işe 16.09.2024 tarihinde başlarsınız ancak amiriniz başlayışınızı "... 14.09.2024 tarihinde başlamıştır." şeklinde yapar.


farelikoyunnincası
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:37

Kimlerin eline kimlerin referanslarına kaldı koca bakanlık. Heyhat!

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