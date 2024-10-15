Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ekim 2024 08:59
6 yaşındaki kızım için önce anadil mi yabancı dil mi?
kolay gelsin eğitimci hocalarım cevaplarsa sevinirim. 5 yaşında kız çocuğum var. her şeyi çok çabuk kavrıyor, anaokulunda canı sıkılıyor. eşim yabancı dil öğrenmesini istiyor. Ben de önce Anadil okuma yazma öğretelim diyorum. sizlerin tavsiyesi çok önemli, önce yabancı dil mi yoksa okuma yazma mı? teşekkür ederim.

muhammetesadof
Memur
15 Ekim 2024 10:19

yabancı dil edinim ile öğreniliyor. özel çaba göstermeyin. benim kızlarım on yaşında akıcı konuştula


Boyacı0303
Aday Memur
15 Ekim 2024 10:22
teşekkürler

Zeynp060606
Aday Memur
15 Ekim 2024 10:44
Okuma yazmayı zaten öğrenecek bence konuşma açısından kesinlikle yabanci dil ama siz aşırı çaba göstermeyin şarkı dinletin çizgi filmleri ing izletin sayılar VS aklında kalır
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