6 yaşındaki kızım için önce anadil mi yabancı dil mi?

kolay gelsin eğitimci hocalarım cevaplarsa sevinirim. 5 yaşında kız çocuğum var. her şeyi çok çabuk kavrıyor, anaokulunda canı sıkılıyor. eşim yabancı dil öğrenmesini istiyor. Ben de önce Anadil okuma yazma öğretelim diyorum. sizlerin tavsiyesi çok önemli, önce yabancı dil mi yoksa okuma yazma mı? teşekkür ederim.

kolay gelsin eğitimci hocalarım cevaplarsa sevinirim. 5 yaşında kız çocuğum var. her şeyi çok çabuk kavrıyor, anaokulunda canı sıkılıyor. eşim yabancı dil öğrenmesini istiyor. Ben de önce Anadil okuma yazma öğretelim diyorum. sizlerin tavsiyesi çok önemli, önce yabancı dil mi yoksa okuma yazma mı? teşekkür ederim.