Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ekim 2024 09:00
Vakıfbank kredi kartı yapılandırma hakkında bilgi

İyi günler herkese bundan 1 ay önce kredi kartım gecikmede olduğu için şubeye gidip yapılandırmıştım mecburen 12 ay ile yapılandırdım. 10 gün sonra yeni kanun çıktı malüm. Tekrar gitsem daha uzun vade ile yapılandırma yaparlar mı. Yapılanmış kredi kartını tekrardan yapılandırırlar mı acaba malum 4 küsürden yaptım ben 3 küsüre düştü.


E.Kayı Han
Editor
15 Ekim 2024 09:14

Yapmıyorlar. Şubede çalışan personel yeniden yapılandırma için girdi sistem izin vermedi.


KutguHan
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:20

1 kasımdan sonra izin verir mi acaba hem vade kısa hem yüksek oranla yapılandırdık bizde kide şans boyle oldu

E.Kayı Han, 2 saat önce

Yapmıyorlar. Şubede çalışan personel yeniden yapılandırma için girdi sistem izin vermedi.


E.Kayı Han
Editor
15 Ekim 2024 09:55

aynı durumu bende yaşadım kardeşim aylık 17500 taksit var. gittim biraz taksidi düşüreyim dedim izin vermedi sistem.

KutguHan, 1 saat önce

1 kasımdan sonra izin verir mi acaba hem vade kısa hem yüksek oranla yapılandırdık bizde kide şans boyle oldu


KutguHan
Aday Memur
15 Ekim 2024 09:59

Benimde ödemem 17500 bir miktar duserebilirz inşallah. Ama sanmıyorum

E.Kayı Han, 50 dk. önce

aynı durumu bende yaşadım kardeşim aylık 17500 taksit var. gittim biraz taksidi düşüreyim dedim izin vermedi sistem.

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