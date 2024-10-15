KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ekim 2024 09:19
Hani alım olmayacaktı!
Aile bakanlığı 2300 küsür alim yapacak. Hayırlı olsun.

lice21
Memur
15 Ekim 2024 09:47

çoğunlugu iibf olur, iibf cilere hayırlı olsun


lice21
Memur
15 Ekim 2024 09:59

tamamı önlisan ve ortaöğretimmiş. Lisansa yine ekmek çıkmadı


lice21
Memur
15 Ekim 2024 10:01

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=XTjdMLc3K5GXX2pn8qX5%2fdt6jiAeb5urUoE0dkP8VkONTHYxz1i


Sansasyonell
15 Ekim 2024 10:42

Bi tane bile lisans yok yazıklar olsun

lice21, 58 dk. önce

çoğunlugu iibf olur, iibf cilere hayırlı olsun

Toplam 4 mesaj

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