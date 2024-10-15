Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ekim 2024 10:19
GYS mülakat sonucuna idari dava?

Herhangi bir bakanlıkta, görevde yükselme sözlü sınavında başarısız olup idari dava sonucu tekrar mülakata alınan ve kazanan var mıdır?

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