Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 10:30
eğitim tayini ders kayıtı
eğitim tayini yapmıştım ders kayıdını yapmayı unuttum nasıl bir yol izlemeliyim daha önce böyle bir durum yaşayan oldumu

Bozkurtbakışlı
Şef
15 Ekim 2024 10:42
Önümüzdeki yıl Sağlık Bakanlığı ve YÖK bu eğitim tayini işine ufaktan bir dokunacak galiba. Ders kaydı yap, okula uğramasanda olur! Denilemeyecek. AGNO 2.00'ın üzerinde olmaması durumunda eğitim tayini hakkı ortadan kalkacak... Deniliyor.
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