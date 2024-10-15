Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Ekim 2024 10:35
Emlak/Milli Emlak Müdür ve Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Herkese hayırlı olsun. Kanunlarda spesifik maddelerin olması, tebliğlerin güncelliğine dikkat etmek gerekir. mevzuat.gov.tr de 244 sayılı tebliğ işlenmemiş. Dikkat etmek gerekir. Data Yayınlarının kitabı güncel, ayrıca gys akademi platformundan ücretsiz ders notlarına ulaşabilirsiniz.

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