Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ekim 2024 10:36
2024/1 DHMİ'ye Atananlar

Merhabalar,

Evrakları vereli 1.5 ay geçti, kurumu arayıp bilgi alan oldu mu? Güvenlik soruşturması ne kadar sürer tahmininiz var mı?

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