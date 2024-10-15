Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2024 11:16
sözleşmeli destek personeli ünvan değişikliği

657 ye tabi sözleşmeli destek personeli başka bir kuruma sözleşmeli büro personeli olarak atanması durumunda 1yıllık ceza süresi var mı ?

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