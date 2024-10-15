KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Ekim 2024 13:34
BDDK Alımı

Arkadaşlar BDDK 5 tane bilgisayar teknikeri alıyor bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum ama pek başvurmaya sıcak değilim. 81.9 KPSS puanı önümde de 900 kişi var branş sıralamasında. Akdeniz bölgesindeyim İstanbula gitmek zor şu an bir de bu 5 kişi önceden belli midir? belliyse hiç gerek yok gitmeye siz ne diyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

KPSS p94 61 Puanİlçe belediyede memurlukTeknisyen bölümler hakkında2111 (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) KPSS 2024 PuanlarıÇaykur belge teslimi sonrasıKPSS lise puanı ileLise KPSS ile memurluk

Sözlük

Kibar insanlar 1 Ne Perisi gelsin 2 temizlik kokusu 1 Akşam ne yiyeyim sorunsalı 1 Küfür etmeden küfür etkisi yapan cevaplar 11 şaraplık üzüm 4 Lüpe konmak 3 günaydın sözlük 3 osmanlı askeri 1 egm 1

Son Haberler

2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacakCumhurbaşkanı Erdoğan, Eymen es-Safedi'yi kabul ettiHazine iki ihalede 27,2 milyar lira borçlandıKayıp olarak aranırıken silahla vurulmuş cesedi bulunduKonya'da mantardan zehirlenen bir kişi öldü

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi