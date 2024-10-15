İcra Kesintisi Dosyaya Ne Zaman Aktarılır?

İyi günler. Maaşımdan bu ay şahıs dosyası için icra kesintisi başlatıldı. Bordromda kesinti yapıldı ancak henüz alacaklı veya icra dairesine miktar geçmemiş ilk defa başıma böyle bir olay geldiği için işleyişi bilmiyorum maaş günü geçmiyor mu direk alacaklı hesabına Bilen varsa cevap yazabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

İyi günler. Maaşımdan bu ay şahıs dosyası için icra kesintisi başlatıldı. Bordromda kesinti yapıldı ancak henüz alacaklı veya icra dairesine miktar geçmemiş ilk defa başıma böyle bir olay geldiği için işleyişi bilmiyorum maaş günü geçmiyor mu direk alacaklı hesabına Bilen varsa cevap yazabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.