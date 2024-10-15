Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ekim 2024 13:52
İcra Kesintisi Dosyaya Ne Zaman Aktarılır?
İyi günler. Maaşımdan bu ay şahıs dosyası için icra kesintisi başlatıldı. Bordromda kesinti yapıldı ancak henüz alacaklı veya icra dairesine miktar geçmemiş ilk defa başıma böyle bir olay geldiği için işleyişi bilmiyorum maaş günü geçmiyor mu direk alacaklı hesabına Bilen varsa cevap yazabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

E.Kayı Han
Editor
15 Ekim 2024 14:10

18i yada 19unda geçer,


icralik1
Aday Memur
15 Ekim 2024 14:18
Teşekkür ederim
Toplam 2 mesaj

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