Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 15:01
sağlık çalışanı boşanma tayini red geldi
boşanma sonrası tayine başvurdum cevap olarak STANDARTA UYGUN OLMADIĞINDAN(tahminimce pdc doluluğundan) red cevabı geldi ne yapmam lazım dava açmayı düşünüyorum .kazanırmıyım davayı ne yapmam lazım bilgi verebilir misiniz

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