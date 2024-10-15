Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


15 Ekim 2024 15:18
Önlisans bitirmiş 696 khklı işçi

Merhaba, kadroyu aldığımda lise mezunuydum önlisans bitirdim diplomamı içeri verdim fakat maaşımda hiçbir şekilde artış olmadı. Bunun için ne yapabilirim? Bana 696 khklılarda bu şekilde olmadığı yazıyor, 10 senelik işçiyim benden sonra gelenler benden daha fazla maaş alıyorlar önlisans ise ikimizde önlisans mezunuyuz.

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