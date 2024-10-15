Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 15:21
696 khklı önlisans bitirmiş işçi

Önlisans bitirmiş 696 khklı işçi

Merhaba, kadroyu aldığımda lise mezunuydum önlisans bitirdim diplomamı içeri verdim fakat maaşımda hiçbir şekilde artış olmadı. Bunun için ne yapabilirim? Bana 696 khklılarda bu şekilde olmadığı yazıyor, 10 senelik işçiyim benden sonra gelenler benden daha fazla maaş alıyorlar önlisans ise ikimizde önlisans mezunuyuz

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