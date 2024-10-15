KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ekim 2024 15:24
Pmyo mezunu dış kaynaktan tsk ya geçiş yapabilir mi

Değerli hocalarım pmyo mezunu biri dış kaynaktan deniz astsubayı olabilir mi pmyo önlisans olarak geçer mi yardımcı olursanız sevinirim

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