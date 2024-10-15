Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2024 15:38
Kamuda güvenlik görevlisi

Arkadaşlar ortaöğretim kpssden 75 puan aldım.Özel güvenlik belgesi al dedi çevremdekiler ama 4-5 ay sürüyor almak.Ne yapmak mantıklı olur hangi belgeleri alayım? Ayrıca atanabilir miyim sizce bu puanla güvenlik katiplik veya destek personeli olarak? Teşekkürler

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