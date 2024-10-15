Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ekim 2024 15:55
İşletme mezunlarının belediye de sözleşmeli personel olma durumu

Merhaba arkadaşlar

10 yıl süre ile belediyede lisans mezunu olarak calisiyor.

Bildiğimiz üzere işletme mezunlarının ekonomist kadrosunda sözleşmeli olmasi yasaklandi.

Acaba hangi norm kadro da sozlesmeli olarak calisabiliriz.

Kimisi eğitmen kadrosunda calisabilirsiniz diyolar

Bi yardımcı olabilir misiniz özelden de yazabilirsiniz çok sevinirim. (bir tiyo verebilirsiniz şöyle yapabilirsin şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz gibi)

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