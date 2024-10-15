Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ekim 2024 17:00
prime esas kazanç
merhaba arkadaşlar çok merak ettiğim için soruyorum e devlette baktığımda her ay prime esas kazanç farklı oluyor bu ay 40 bin yazıyor önceki ay 30 bin önceki ay 26 bin bunun sebebi nedir acaba

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