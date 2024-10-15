merhaba arkadaşlar çok merak ettiğim için soruyorum e devlette baktığımda her ay prime esas kazanç farklı oluyor bu ay 40 bin yazıyor önceki ay 30 bin önceki ay 26 bin bunun sebebi nedir acaba

merhaba arkadaşlar çok merak ettiğim için soruyorum e devlette baktığımda her ay prime esas kazanç farklı oluyor bu ay 40 bin yazıyor önceki ay 30 bin önceki ay 26 bin bunun sebebi nedir acaba