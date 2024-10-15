Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ekim 2024 17:25
Veli şikayetleri , sıkıntıları

Gerçekten artık her gün velilerin şikayetinden yoruldum mesleği de bırakamam ama bu hayat nasıl geçecek ya


Sansasyonell
15 Ekim 2024 17:51

Sınıf öğretmeni misiniz


İStnblokul
Aday Memur
15 Ekim 2024 17:59

Anasınıfı öğretmeniyim


Sevdim-Seni
Genel Müdür
15 Ekim 2024 18:10

Çok fazla aylak veli var ve ömründe hiç çalışmamış, iş kahrı, insan kahrı çekmemişler.

Dikkate değer şeyler değil. Cevap verme, tartışma, çok kaale alma. 2 cümleden uzun cevap verme.


İStnblokul
Aday Memur
15 Ekim 2024 18:17

Ayaklarım geri geri gidiyor su hayatta 2. Bir planım olsa mesleğe devam edemicem


İStnblokul
Aday Memur
15 Ekim 2024 18:18

Tecrübeleriniz varsa lütfen tavsiye verin :(


Sansasyonell
15 Ekim 2024 18:19

Hocam bence tekrar kpssye hazırlanıp düz memurluk kovalayın anasınıfı çekilcek çile değil cidden

İStnblokul, 1 saat önce

Tecrübeleriniz varsa lütfen tavsiye verin :(


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
15 Ekim 2024 19:09

veli grubuna yazın çocuk eğitimiyle ilgili 10 kitap okumamış olanlar benimle muhattap olmasın diye :D

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