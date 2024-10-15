Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 17:29
Özel sektör il dışı tayine eş durumu

Merhabalar. Ben sağlık bakanlığında çalışan kadrosu bir lisansiyerim. Eşim ise kurumsal bir firmada 4 yıldır aynı ilde çalışmakta ancak şirketi işe girişte imzalatılan bir sözleşme maddesine(ihtiyaç hâlinde Türkiye genelindeki herhangi bir şubeye nakil edilebileceği) atıf yaparak başka bir şehre gönderdi. Bu durumun zorunlu ve ihtiyaca binaen olduğunu bildirir atama tebliğ belgesi ve diğer tüm gerekli belgelerle eş durumu tayinine başvurdum ancak tayin talep edilen ilde 720 gün prim ödemediği nedeniyle red cevabı geldi. Bu şekilde aynı şirketin farklı bir ildeki şubesine görevlendirilip de eş durumu yapabilen ya da bu konuda bilgisi olan biri varsa yardımcı olabilir mi şu an emsal bir karar olması çok önemli ne yapacağımı hiç bilmiyorum

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