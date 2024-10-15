Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ekim 2024 17:34
32. Hafta çalışabilir raporunun alınacağı gün

Merhabalar, gebeliğimin 32. Haftası itibariyle 5 hafta daha çalışmak için ?çalışabilir? raporu almak istiyorum. 32+0. Gün cumartesi gününe denk geliyor. Bu raporun bir gün erken (31+6. Gün) cuma alınması mebbis e işlenmesinde ya da izin sürecinde bir sorun oluşturur mu? Konuya ilişkin tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim. -teşekkürler-


Sevdim-Seni
Genel Müdür
15 Ekim 2024 18:08

İzne ayrılmak istediğini söyleyene ve hamile olduğunuzu belge ile kurumunuza verene kadar idare senin hamile oolduğunu -resmi olarak- bilmez ve seni izne ayırmaz.

Kendi sağlık durumunuza ve doktorun yazacağı rapora göre izne ne zaman ayrılacağınızı belge ile okulunuza ne zaman verirseniz okul onu bilir. Kaldı ki hamilelikte gün bilinmez, hafta bilnir.

Cuma veya pazartesi rapor almanız teknik olarak sorun olmaz.

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