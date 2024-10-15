32. Hafta çalışabilir raporunun alınacağı gün

İzne ayrılmak istediğini söyleyene ve hamile olduğunuzu belge ile kurumunuza verene kadar idare senin hamile oolduğunu -resmi olarak- bilmez ve seni izne ayırmaz.

Kendi sağlık durumunuza ve doktorun yazacağı rapora göre izne ne zaman ayrılacağınızı belge ile okulunuza ne zaman verirseniz okul onu bilir. Kaldı ki hamilelikte gün bilinmez, hafta bilnir.

Cuma veya pazartesi rapor almanız teknik olarak sorun olmaz.