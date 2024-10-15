Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ekim 2024 18:18
Tsk 2024 sağlık yönetmeliği değişti psikiyatri geçmişi

24 yaşındayım 7 sene önce yaygın anksiyete tanısı raporu var 1 kere gittim birkerede 1 ay sonra gittim birdaha gitmedim toplam 40 günlük bir süreç oluyo yeni yönetmeliğe göre eleniyormuyum psikiyatri kısmında bilgisi olan varmı acaba

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