Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 18:52
Sağlık mazereti tayini

1)Sağlık mazereti tayini istedim ne kadar süre sonra gittiğim hastaneye artık evrak vermeyi bırakacam 2)mazeretim bitince eski görev yerine gönderilme deniliyor tam olarak bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. Gittiğim yerde kalmak için ne yapmalıyım

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