Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ekim 2024 18:54
üniversiteye geçiş yapan askeri personel var mı
merhaba jandarma, tsk çalışan askeri personel arasında üniversitelere geçiş yapan var mı. Görüşmemiz gereken birskaç konu var da.

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