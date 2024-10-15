KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ekim 2024 19:04
aöf kayıt
aöf lisans 2. sınıfa geçtim. şuana kadar kayıt yenilemediğim dönem olmadı ama bu dönem kaydımı yenilemeyeceğim. kaydım pasif olursa askerlik tecilinin bozulma durumu olur mu? önceden kayıt yenilemeyen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..

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