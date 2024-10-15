aöf lisans 2. sınıfa geçtim. şuana kadar kayıt yenilemediğim dönem olmadı ama bu dönem kaydımı yenilemeyeceğim. kaydım pasif olursa askerlik tecilinin bozulma durumu olur mu? önceden kayıt yenilemeyen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..

aöf lisans 2. sınıfa geçtim. şuana kadar kayıt yenilemediğim dönem olmadı ama bu dönem kaydımı yenilemeyeceğim. kaydım pasif olursa askerlik tecilinin bozulma durumu olur mu? önceden kayıt yenilemeyen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..