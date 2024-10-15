Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Ekim 2024 19:28
Doktora dışı alanda doçentlik

Merhabalar

Biyoloji alanında doktora yapan birisi, tıbbi biyoloji alanında doçentliğe başvuru yapabilir mi?

Çalışmaları, bitki falan değil. İnsan hastalıkları konusunda.

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