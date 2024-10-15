Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


15 Ekim 2024 19:28
Kripto Altcoin Sepetim
Bugün 15 Ekim 2024 saat 8 itibariyle 2 tane Altcoin aldım BTC TÜRK den. tam 1 sene bekleyecim. yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. kendime not. 1) ZRO 142.8 den aldım 2) ONDO 25.959 dan aldım. kesinlikle Bitcoin ve Altcoin ile bilgim yoktur. önerilere açığım.

Braweheart01
Genel Müdür
15 Ekim 2024 20:17

satma ama düştükçe ekleme yap hesap makinesi ile hesapla yüzde 10-20-50 düşüşlerde 1 kat ekleme yap satarken daha çok kazanırsın

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