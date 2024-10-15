Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Ekim 2024 19:33
Aile Bakanlığında yaşlı bakım personeli olarak çalışılır mı

Çalışan arkadaşlar veya bilgi sahibi olanlar , yaptığı işler, maaş çalışma saatleri vs konularda yardımcı olabilirler mi acaba

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