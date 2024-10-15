Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ekim 2024 20:44
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAKKINDA BİLGİ

1-Ankara Büyükşehir Belediyesinde SDS yüzde kaç orandan veriliyor

2-Yıllık Herhangi bir ikramiye veriliyormu

3-Belediye personellerine ulaşım ücretsizmidir

cevaplarınız için teşekkürler.

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