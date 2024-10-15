Çok Spesifik Arşiv Araştırması Sorusu (Yardım lütfen)

Merhaba arkadaşlar, konuyu olabildiğince kısa ve öz yazacağım yardımlarını bekliyorum.

Birkaç yıl önce sahtecilik ceza dava dosyam vardı ve beraat ile sonuçlandı. Ancak kafama takılan konu, söz konusu davadaki belgelerin mahkeme huzurunda bizzat tarafımdan tahrif edildiğinin kabullenilmesi. Yani evet belgelerde tahrifat vardı ancak o dava özelinde onun "sahtecilik" suçu olması için bazı durumlar daha bulunmalıydı onlar olmadığından suçun unsurları oluşmadığı için beraat aldım. Ancak dediğim gibi verilen belgelerin de sahte olduğunun tarafımdan kabullenildiği bir durum meydana geldi. Şimdi bir kamu kurumunda arşiv araştırmasında tüm bu savunmalarım görülecek ve muhtemelen sakıncalı kişi olarak eleneceğim ceza almamış olmama rağmen. Sizce arşiv araştırması olumsuz olursa beraat almış olmam karşı dava açmam için yeterli olacak mı bazılarının dediği gibi? Beraat her türlü yetecekse bu arşiv araştırması neden her türlü şeyi mahkeme kararını inceliyor diye soruyorum kendime ayrıca.

Kpss'den iyi bir derece yaptım, kariyer mesleklerden birine girme ihtimalim yüksek ancak bu durum yüzünden boşuna beklemek de istemiyorum. Yorumlarınızı lütfen yazın şimdiden teşekkürler