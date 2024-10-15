Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2024 22:29
Tayin yol harcırahı

Tayin yolluğu nasıl hesaplanıyordu sağlıklı bilgi bulamadım da km başı mı hesaplanıyor başka bi şekilde mi hesaplanıyor

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