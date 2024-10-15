Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ekim 2024 22:35
pendik ankara caddesi kiralık daire

Pendik köprüsü ve metroya yakın. Ankara caddesi üstünde 3+1 sıfır kiralık dairem var. Memur arkadaşlara yardımcı olurum.

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